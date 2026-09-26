आगरा न्यूज: शॉर्ट सर्किट से शराब ठेके में लगी भीषण आग, जल गया पूरा माल; 50 लाख का नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 26 Sep 2026 10:17 PM IST
सार
लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने कैंटीन में सो रहे कर्मचारियों को जगाकर आग की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग बुझाने में करीब एक घंटे तक जूझते रहे।
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विस्तार
आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर शनिवार देर रात सिंह मॉडल शॉप कंपोजिट शराब ठेके में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरा ठेका लपटों से घिर गया। सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे में करीब 50 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
ठेका संचालक डॉ. एके सिंह ने बताया कि कर्मचारी बलदेव और शीलेष रात करीब 10 बजे ठेका बंद करने के बाद पीछे स्थित कैंटीन में सोने चले गए थे। रात करीब एक बजे ठेके में आग लग गई। लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने कैंटीन में सो रहे कर्मचारियों को जगाकर आग की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग बुझाने में करीब एक घंटे तक जूझते रहे।
ठेका संचालके मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग से ठेके में रखी शराब, सीसीटीवी सिस्टम, फर्नीचर और अन्य सामान जल गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी जुटाई है। मामले में एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की रही है।
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ठेका संचालक डॉ. एके सिंह ने बताया कि कर्मचारी बलदेव और शीलेष रात करीब 10 बजे ठेका बंद करने के बाद पीछे स्थित कैंटीन में सोने चले गए थे। रात करीब एक बजे ठेके में आग लग गई। लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने कैंटीन में सो रहे कर्मचारियों को जगाकर आग की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग बुझाने में करीब एक घंटे तक जूझते रहे।
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ठेका संचालके मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग से ठेके में रखी शराब, सीसीटीवी सिस्टम, फर्नीचर और अन्य सामान जल गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी जुटाई है। मामले में एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की रही है।
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