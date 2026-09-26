बारिश का कहर: मैनपुरी में छप्पर रखते समय ढही दीवार, मलबे में दबकर दो की माैत; एटा में बुजुर्ग की गई जान

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गांव निवासी राजीव उर्फ बंटू यादव के घर का छप्पर बारिश और तेज हवा से गिर गया था। शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे राजीव अपने चचेरे भाइयों और गांव के कुछ लोगों की मदद से छप्पर को ठीक कर दोबारा दीवार पर रखवा रहे थे। इसी बीच जर्जर दीवार अचानक भरभराकर ढह गई और शैलेंद्र, उनके सगे चाचा सुधीर, रंजीत, राजीव, राधा-किशन और मोहन मलबे में दब गए। विज्ञापन



गांव निवासी राजीव उर्फ बंटू यादव के घर का छप्पर बारिश और तेज हवा से गिर गया था। शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे राजीव अपने चचेरे भाइयों और गांव के कुछ लोगों की मदद से छप्पर को ठीक कर दोबारा दीवार पर रखवा रहे थे। इसी बीच जर्जर दीवार अचानक भरभराकर ढह गई और शैलेंद्र, उनके सगे चाचा सुधीर, रंजीत, राजीव, राधा-किशन और मोहन मलबे में दब गए। मैनपुरी के दन्नाहार के गांव सीतापुर में शनिवार दोपहर बारिश और तेज हवा के बीच छप्पर रखते समय दीवार गिरने से मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। शैलेंद्र (25) और चाचा सुधीर (45) की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए गए हैं। एसपी ग्रामीण ने घटनास्थल व जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।

परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर सभी दबे लोगों को बाहर निकाला। एंबुलेंस व निजी वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने शैलेंद्र को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुधीर, रंजीत और मोहन को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के लिए आगरा ले जाते समय सुधीर ने शिकोहाबाद के पास दम तोड़ दिया। सुधीर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।





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