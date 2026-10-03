VIDEO: मांगों को लेकर लेखपालों ने दिया धरना, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने शनिवार को किरावली तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी आठ सूत्री मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में दस वर्षों से लंबित 2800 ग्रेड पे का प्रारंभिक वेतनमान और वेतन विसंगति दूर करना, अंतरमंडलीय स्थानांतरण शुरू करने, चयन वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर स्थायीकरण में तेजी लाने, भत्तों में वृद्धि करने की मांगें शामिल हैं। किरावली में तहसील अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, मंत्री मनोज रावत, इंद्रवीर सिंह, सौरभ पचौरी, दीक्षा कुशवाह, धर्मेंद्र रावत, तुकमान सिंह और चांदनी कौसर मौजूद रहीं।

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