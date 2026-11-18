बड़ी खबरें: नाले में डूबकर मासूम की गई जान, हादसे में दंपती समेत तीन की माैत; बांकेबिहारी का बनेगा नया मंदिर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 18 Nov 2026 05:42 PM IST
सार
ब्रज क्षत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। आगरा में नाले में गिरकर पांच साल की मासूम की दर्दनाक माैत हो गई। फिरोजाबाद में हाईवे पर चंद सेकंड के अंतराल में हुए हादसों में दंपती और एक छात्र की माैत हो गई। मथुरा में हाईपावर्ड कमेटी की बैठक में बांकेबिहारी का नया मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आया।
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विस्तार
आगरा के फतेहाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। पांच साल की बच्ची 15 फीट नाले में गिर गई। जब तक परिजन पहुंचते, बच्ची की माैत हो गई। मासूम की माैत से परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। फिरोजाबाद में हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार दंपती को राैंद दिया। हादसे में पति-पत्नी की माैके पर ही माैत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ जुट गई। इस दाैरान हादसे का मंजर देख रहे छात्रों की बाइक ट्रक में जा घुसी। इसमें एक छात्र ने दम तोड़ दिया, साथी घायल हो गया। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर की हाईपावर्ड कमेटी की बैठक में बांकेबिहारी का नया मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। आगरा में पहलवान हत्याकांड का लाइव वीडियो सामने आया है। जमीन के विवाद में भाई और भतीजों ने पहलवान को बेरहमी से माैत के घाट उतारा था। ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रहेगा। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर एएसआई की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं।
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आगरा के फतेहाबाद के बिलईपुरा गांव में 15 फीट गहरे पानी से भरे नाले में गिरकर पांच वर्षीय परी की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि चमरौली के पास नाला बंद होने से जलभराव हुआ, जिसके कारण हादसा हुआ...पढ़ें पूरी खबर
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फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कानपुर-फिरोजाबाद हाईवे पर मंगलवार शाम चंद सेकंड के अंतराल में दो सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पहले तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व प्रधान रामवीर सिंह और उनकी पत्नी को कुचल दिया। हादसा देखने के दौरान दूसरी बाइक ट्रक में जा घुसी, जिससे 12वीं के छात्र शिवांजल की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर घायल हो गया...पढ़ें पूरी खबर
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श्रीबांकेबिहारी मंदिर की हाईपावर्ड कमेटी की 22वीं बैठक में आराध्य का नया मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आया। सेवायत सदस्य ने सरकार से 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कॉरिडोर का वैकल्पिक मॉडल सुझाया...पढ़ें पूरी खबर
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