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आगरा के फतेहाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। पांच साल की बच्ची 15 फीट नाले में गिर गई। जब तक परिजन पहुंचते, बच्ची की माैत हो गई। मासूम की माैत से परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। फिरोजाबाद में हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार दंपती को राैंद दिया। हादसे में पति-पत्नी की माैके पर ही माैत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ जुट गई। इस दाैरान हादसे का मंजर देख रहे छात्रों की बाइक ट्रक में जा घुसी। इसमें एक छात्र ने दम तोड़ दिया, साथी घायल हो गया। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर की हाईपावर्ड कमेटी की बैठक में बांकेबिहारी का नया मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। आगरा में पहलवान हत्याकांड का लाइव वीडियो सामने आया है। जमीन के विवाद में भाई और भतीजों ने पहलवान को बेरहमी से माैत के घाट उतारा था। ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रहेगा। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर एएसआई की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं।