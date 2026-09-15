VIDEO: एफएसएल के पास बनेगा एकीकृत पुलिस मुख्यालय

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आगरा। एकीकृत पुलिस मुख्यालय के नए भवन को बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। सर्किट हाउस स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पास खाली जमीन पर 67 करोड़ खर्च कर 6 मंजिला भवन बनेगा। पहले चरण में 23.72 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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