VIDEO: निरीक्षण एप से आसान होगी शिकायतों की निगरानी

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स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण एप बनाया है। इसमें शिकायत, समाधान, निरीक्षण संबंधी जानकारियां अपलोड की जाएंगी। इससे पूर्व में दिए गए निर्देश, कार्रवाई समेत सभी की ऑनलाइन मॉनीटरिंग हो सकेगी। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण एप पर सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल, लेडी लॉयल समेत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर समस्या, शिकायत पर निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों को अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। एप से पूर्व के निरीक्षण का आकलन करना आसान होगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

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