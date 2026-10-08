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आगरा: सिलिंडर में लीकेज से लगी घर में आग, मची अफरातफरी; दो महिलाओं सहित तीन गंभीर झुलसे

Thu, 08 Oct 2026 11:25 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 08 Oct 2026 11:25 PM IST
सार

आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र के नगला गंगाराम में घर के अंदर सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई है। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भेजा। दमकल ने लपटों पर काबू पाया।

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Fire breaks out in Agra home due to cylinder leak roof blown off in blast three injured including two women
fire demo - फोटो : istock

विस्तार
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आगरा में गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया। थाना लोहामंडी क्षेत्र के नगला गंगाराम में एक घर में सिलेंडर लीकेज से आग लग गई। आग की लपटों को देख क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी माैके पर पहुंच गई। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया।
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बताया गया कि आग सिलेंडर में गैस लीक के चलते लगी। परिजनों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में लपटें तेजी से फैल गईं। लपटों में घिरकर रेनू पत्नी सोनू उम्र 30 वर्ष और मिथिलेश पत्नी कैलाश पाल उम्र 75 वर्ष, बबलू पुत्र कैलाश पाल उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गए।
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पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। चिकित्सक ने दोनों महिला के लगभग 50 प्रतिशत और पुरुष के 15 प्रतिशत झुलसने की बात कही है। तीनों का उपचार एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
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