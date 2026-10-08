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पांच माह पहले शादी, तीन महीने में पति-पत्नी की मौत: राहुल की जुदाई को सह न सकी मुस्कान, खुद को दी खौफनाक मौत

Thu, 08 Oct 2026 09:18 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: विकास कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 09:18 PM IST
सार

मुल्कान और राहुल की पांच महीने पहले शादी हुई थी। जुलाई में पति ने पंखे से लटकर जान दे दी। इसके बाद मुस्कान मायके में रहने लगी लेकिन पति की जुदाई का गम न सह पाने के कारण उसने भी पंखे से लटककर दे दी जान।

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Devastated by her husband death wife also suicide by hanging herself
मृतक मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के कासगंज स्थित पटियाली के कोतवाली क्षेत्र मुख्य चौराहे के पास न्यू कॉलोनी में फंदा लगाने से महिला की मौत हो गई। पति की मौत के बाद महिला मायके में पिता के घर रह रही थी। गुरुवार की सुबह उसकी बहन ने कमरे में शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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पति ने भी लगाई थी फांसी
न्यू कॉलोनी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि बेटी की शादी 9 मई को सहावर के नगला चौबे निवासी राहुल पुत्र महेश के साथ की थी। राहुल परचूनी की दुकान और आटा चक्की चलाते थे। पिता ने बताया कि शादी के बाद राहुल का दुकान पर जाना कम हो गया था। राहुल ने 13 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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मुस्कान रहने लगी थी परेशान
उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद से मुस्कान परेशान थी और मायके में रह रही थी। बुधवार की रात में उसने कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा लगा लिया। छोटी बहन सलोनी सुबह 4 बजे मुस्कान के कमरे में पहुंची तो उसने उसका शव फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने उसकी मौत के बारे में परिजन से पूछताछ की।

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पुलिस का बयान
फंदा लगाने से महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। -अमित कुमार, सीओ पटियाली
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