पांच माह पहले शादी, तीन महीने में पति-पत्नी की मौत: राहुल की जुदाई को सह न सकी मुस्कान, खुद को दी खौफनाक मौत

पति ने भी लगाई थी फांसी

न्यू कॉलोनी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि बेटी की शादी 9 मई को सहावर के नगला चौबे निवासी राहुल पुत्र महेश के साथ की थी। राहुल परचूनी की दुकान और आटा चक्की चलाते थे। पिता ने बताया कि शादी के बाद राहुल का दुकान पर जाना कम हो गया था। राहुल ने 13 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।