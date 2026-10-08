यूपी: 'विपक्ष को 2027 में दिखाई दे रही संभावित हार', डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

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संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के रुख पर हमला बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को वर्ष 2027 में अपनी संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए वे चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हाथ कारसेवकों के खून से रंगे हैं और उन्हें सनातन से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद राजकुमार चाहर, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, रामसनेही वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, महेंद्र वर्मा और भाजपा नेता नितिन वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।