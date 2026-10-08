दृश्यम की तर्ज पर हत्या: शौकीन को कुएं में डुबोकर मारा, बाद में शव खेत में दफनाया; नमक डालकर की गलाने की कोशिश

वायरल ऑडियो और अन्य विवाद

शौकीन हत्याकांड में शामिल आरोपी ओमप्रकाश उर्फ विष्णु की किसी रिश्तेदार से बातचीत का करीब छह मिनट का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में बातचीत करने वाला युवक शौकीन की हत्या किए जाने की बात बता रहा है। इसमें घटना में शामिल अन्य साथियों का भी जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। हत्या की जांच के बीच घटना से पहले चार युवकों का एक राहगीर से विवाद भी सामने आया है। यह झगड़ा गांव की पंचायत तक पहुंचा था, जहां बातचीत के बाद इसे रफा-दफा कर दिया गया। पुलिस ने लूटपाट या उसके बंटवारे को लेकर विवाद की जानकारी से इनकार किया है।