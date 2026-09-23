{"_id":"6ab3cf160ac0f6470901734e","slug":"video-house-attacked-over-land-dispute-mother-and-daughter-dragged-by-their-hair-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन के विवाद में घर पर हमला, मां-बेटी को बाल पकड़कर घसीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: जमीन के विवाद में घर पर हमला, मां-बेटी को बाल पकड़कर घसीटा
आगरा के थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के गांव बरपुरा में मंगलवार दोपहर जमीन के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों मां-बेटी को बाल पकड़कर घसीटने और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। मारपीट में महिला, उसका पांच साल का बेटा और 12 साल की बेटी घायल हुई है। घायल भूरी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि बताया वह अपने मकान का निर्माण करा रही हैं। मंगलवार दोपहर दो बजे करीब बाउंड्री लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान परिवार के कुछ लोग एक महिला के साथ वहां पहुंचे। गाली-गलौज करते हुए उक्त लोग निर्माणाधीन बाउंड्री की ईंटें उखाड़कर फेंकने लगे। पति संतोष ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। भूरी देवी का आरोप है कि बीच-बचाव के दौरान आरोपियों ने उनके पांच वर्षीय पुत्र ललित और 12 वर्षीय पुत्री दीक्षा के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। भूरी का आरोप यह भी है कि आरोपियों ने बेटी और उनके बाल पकड़कर घसीटा। बुरी तरह पीटा। आरोपी घर के अंदर घुस गए और आभूषण व नकदी ले गए। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि जमीन के विवाद में मारपीट की जानकारी मिली है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। घायल बच्चे का मेडिकल कराया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।