{"_id":"6b0593980a6c68b9b700ef90","slug":"video-grp-constable-saves-passengers-life-by-performing-cpr-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सीपीआर देकर जीआरपी सिपाही ने बचाई यात्री की जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में मंगलवार सुबह अचानक सीने में दर्द और चक्कर आने से बेहोश हुए यात्री की जीआरपी के सिपाही प्रेम शंकर भारद्वाज ने सीपीआर देकर जान बचा ली। करीब 10 से 15 मिनट तक प्रयास करने के बाद यात्री को होश आ गया। यात्री की हालत में सुधार होने पर परिजनों ने सिपाही का आभार जताया। बिहार निवासी 45 वर्षीय नसीर अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ ताजमहल देखने आगरा आए थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के साथ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े थे। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और सीने में दर्द होने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर परिवार के लोग घबरा गए और मदद के लिए पुकारने लगे। मौके पर ड्यूटी कर रहे सिपाही प्रेम शंकर भारद्वाज तुरंत पहुंचे। उन्होंने यात्री को प्राथमिक उपचार देने के साथ सीपीआर दिया। करीब 10 से 15 मिनट बाद यात्री के शरीर में हरकत हुई और उन्हें होश आ गया। जीआरपी इंस्पेक्टर संदीप तोमर ने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर ड्यूटी करने वाले जवानों को आपात स्थिति के लिए एस्पिरिन टैबलेट उपलब्ध कराई गई हैं। सभी जवानों को इनके इस्तेमाल के संबंध में भी बताया गया है। यात्री की हालत सुधरने पर परिवार के लोग आगे के लिए रवाना हो गए। जीआरपी स्टाफ ने प्रेम शंकर भारद्वाज के प्रयास की सराहना की। इंस्पेक्टर ने भी उनकी पीठ थपथपाई। एक जरूरी तथ्य-जांच: एस्पिरिन टैबलेट और सीपीआर अलग-अलग उपचार हैं। खबर प्रकाशित करने से पहले पुष्टि कर लें कि यात्री को एस्पिरिन दी गई थी या नहीं और डॉक्टर की सलाह से जवानों को यह टैबलेट किस आपात स्थिति के लिए दी गई है।

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