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VIDEO: गजब कारनामा... जिस सामान की चोरी 2004 में हुई, वह 2006 में बना था; गुडवर्क के चक्कर में बुरी फंसी पुलिस

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:28 PM IST







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पुलिसिया कार्यप्रणाली की एक अजब-गजब बानगी सामने आई है। एक जनरल स्टोर में चोरी का मामला 21 साल तक तारीखों में उलझा रहा और अंततः सबूतों के अभाव में ढह गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू पुलिस की तफ्तीश का वह हिस्सा रहा, जिसकी पोल खुद सामान के निर्माण वर्ष ने खोल दी। ... और पढ़ें

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