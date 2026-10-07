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VIDEO: महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
आगरा के फतेहपुर सीकरी में अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को अग्रवाल सेवा समिति की ओर से रासा इंटरनेशनल स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 160 बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। समिति पदाधिकारियों और प्रतिभागियों ने महाराजा अग्रसेन व मां महालक्ष्मी की आरती की। इसके बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शुरू कराई गई। समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में ज्ञान के साथ-साथ आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। इस दौरान महामंत्री मदन गोपाल गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग, पूर्व अध्यक्ष अंजुल गोयल, प्रदीप गर्ग, शील मित्तल, खुशहाल मित्तल, मनोज अग्रवाल, सत्य प्रकाश मंगल, अमित सिंघानिया, हिमांश गर्ग, राधेश्याम गर्ग, सुशील गोयल सहित समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारी और अग्रबंधु मौजूद रहे।
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