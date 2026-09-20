VIDEO: निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में मरीजों की आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी होंगे

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आगरा के मलपुरा में सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, बालूगंज की ओर से रविवार को ग्वालियर रोड स्थित नवभारत हॉस्पिटल में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य समाज में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना रहा। शिविर में अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञों ने मरीजों की आंखों की विस्तृत जांच की। कंप्यूटर की सहायता से आंखों के नंबर की जांच के साथ रिफ्रेक्शन एरर, ग्लूकोमा (काला मोतिया) समेत अन्य नेत्र संबंधी बीमारियों की पहचान की गई। जांच के दौरान मोतियाबिंद पाए जाने वाले मरीजों को सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर में जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाएं और चश्मे भी वितरित किए गए। चिकित्सकों ने मरीजों को आंखों की नियमित जांच कराने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर समय से उपचार लेने की सलाह दी। शिविर में डॉ. पुनीत गुप्ता, डॉ. अंशिका गुप्ता, डॉ. निवेदिता चौहान और डॉ. सुमित सिंह सहित विजय खंडेलवाल, गिरधारी लाल भगत्यानी, सीके रस्तोगी, रवि दुबे, शरिक इकबाल, एमके गुप्ता, मनीष हरजानी, कपिल पंजवानी और आशु मूलचंदनी मौजूद रहे।

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