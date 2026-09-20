गजब का हाल: सातवीं बार धंसी एक ही सड़क, भ्रष्टाचार के गड्ढे में फंसा ट्रक; टकरा गए पीछे चल रहे वाहन

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हादसे के बाद बैरिकेडिंग कर यातायात को दूसरी लेन से निकाला गया। जल निगम की ग्रामीण इकाई ने धांधूपुरा में 100 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1600 मिमी व्यास की यह सीवर लाइन डाली है। विश्वराज एनवायरमेंट फर्म ने किले से ताज के बीच पुरानी मंडी रोड होते हुए फतेहाबाद रोड तक इस लाइन को बिछाया है। प्रत्यक्षदर्शी श्याम भोजवानी ने बताया कि इसी जगह पर 26 जून और 7 अगस्त को भी सड़क धंसने से वाहन फंस चुके हैं। एक साल के भीतर सीवर लाइन बिछाने वाली यह जगह सात बार धंस चुकी है।सीवर लाइन के कारण फतेहाबाद रोड पर दो जगह शनिवार को गड्ढे हुए हैं, वहीं हावर्ड पार्क प्लाजा से आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट के बीच एक किमी. के हिस्से में सड़क गड्ढों में समा चुकी है। यहां मेट्रो स्टेशन से आईटीसी होटल के बीच का हिस्सा बेहद खराब है। सीवर लाइन वाले ट्रेंच में बनाई गई सड़क आठ से 12 इंच तक धंसी है।- पुरानी मंडी सड़क पर जैसे ही निकला, वैसे ही आगे जा रहे ट्रक के पहिए सड़क धंसने पर फंस गए। यह सड़क कई बार धंस चुकी है। इसी सड़क से किले से ताज तक पर्यटक जाते हैं।- जहां पर सड़क धंसी है, वहां बैरिकेडिंग करा दी गई है। जिम्मेदार कंपनी विश्वराज और जल निगम के इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी गई है। सड़क धंसने के कारणों का ब्योरा मांगा है।