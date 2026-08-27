{"_id":"6a8feb1d36d4958e380a1576","slug":"video-elderly-man-killed-after-being-hit-by-a-bus-in-midhakur-highway-blocked-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मिढ़ाकुर में बस की टक्कर से वृद्ध की मौत, हाईवे पर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिचपुरी। थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर में बुधवार शाम करीब 7:15 बजे आगरा-जयपुर हाईवे पर राजस्थान रोडवेज की बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे बाद जाम खुलवाया। इस दौरान राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मिढ़ाकुर निवासी यासीन (60) शाहगंज में कपड़े की रेहड़ी लगाते थे। बुधवार शाम वह बड़ी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। हाईवे पार करते समय फतेहपुर सीकरी की ओर से आ रही राजस्थान रोडवेज के धौलपुर डिपो की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में यासीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बस में सवार यात्री उतरकर दूसरे वाहनों से रवाना हो गए। सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त अछनेरा (एसीपी) सर्किल की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार सदर महेश कुमार भी मौके पर आ गए। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु हो सका। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चालक, परिचालक और बस को कब्जे में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक बेटे और तीन बेटियों की नहीं हुई शादी यासीन के तीन बेटे और पांच बेटियां हैं। बड़े बेटे असलम और दूसरे बेटे अकरम की शादी हो चुकी है, जबकि छोटे बेटे रिजवान की शादी नहीं हुई है। पांच बेटियों में दो की शादी हो चुकी है और तीन बेटियों की शादी अभी बाकी है। यासीन की मौत के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

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