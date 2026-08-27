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आत्महत्या या हत्या: राजमिस्त्री की मौत बनी रहस्य, परिजनों ने लगाया ये आरोप; मैनपुरी पुलिस जांच में जुटी

Thu, 27 Aug 2026 02:13 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 02:13 PM IST
सार

मैनपुरी के प्यारपुर गांव में 35 वर्षीय चंद्रपाल जाटव का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर मोबाइल चोरी के विवाद में पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
 

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Man Found Hanging at Home, Family Alleges Murder Over Mobile Theft
विलाप करती महिलाएं - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यारपुर में बृहस्पतिवार सुबह 35 वर्षीय चंद्रपाल जाटव का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतक के परिजन गांव के ही लोगों पर मोबाइल चोरी के विवाद में पीट-पीट कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। चंद्रपाल राजमिस्त्री का काम करता था। घटना के समय पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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