{"_id":"6ab809c2a2333e91780e8cbe","slug":"video-dispute-over-cars-blocking-each-other-ends-in-assault-and-forced-settlement-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कार सामने आने पर विवाद, मारपीट के बाद करा दिया समझौता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में कार आमने-सामने आने पर एक नेता और कारोबारी में विवाद हो गया। आरोप है कि कारोबारी, उसके पिता और भतीजे को नेता के भाई और गुर्गों ने पीटा। मामला थाने पहुंचने पर दबाव बनाकर समझौता लिखवा लिया गया। विजय नगर कालोनी के कारोबारी बृहस्पतिवार रात कार से घर आ रहे थे। रास्ते में एक नेता और स्कूल संचालक के भाई की कार आ गई। दोनों ओर से हार्न और डिपर देकर सामने से हटने का इशारा करने लगे। आरोप है कि नेता के भाई ने गाली देना शुरू कर दिया। बाद में उसके गुर्गे उतर आए और पीटने लगे। कारोबारी के पिता और भतीजे आए तो उनसे भी मारपीट की। वह विजयनगर चौकी पर शिकायत करने गए तो थाने भेज दिया। थाने में पुलिस ने उल्टा उन्हें ही बैठा लिया। बाद में आरोपी का भाई और अन्य साथी थाने आ गए। वो पुलिस के सामने ही धमकाने लगे मगर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। देर रात लिखित समझौता लिखवाकर ही जाने दिया। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि दोनों पक्षों में कार सामने से हटाने को लेकर विवाद हुआ था। बाद में समझौता करके दोनों पक्ष चले गए।

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