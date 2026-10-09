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VIDEO: सिलिंडर में लीकेज से लगी आग, दो महिलाओं सहित तीन झुलसे

Dhirendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:54 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:54 PM IST







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आगरा। लोहामंडी के नगला गंगाराम में बृहस्पतिवार शाम को सिलिंडर में लीकेज से घर में आग लग गई। इसमें दो महिलाएं और एक युवक झुलस गया। तीनों को एसएन मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया। दमकल ने पहुंचकर एक घंटे में आग पर काबू पाया। ... और पढ़ें

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