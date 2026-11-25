महंगाई का झटका: आगरा में दो रुपये बढ़े दाम, अब 110 रुपये किलो मिलेगी गैस; ऑटो-टैक्सी चालकों की बढ़ेगी मुश्किल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 09:05 AM IST
सार
आगरा में सीएनजी की कीमत दो रुपये प्रति किलो बढ़कर 110 रुपये हो गई है। लगातार बढ़ते दामों से ऑटो-टैक्सी चालकों और रोजाना सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ेगा।
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विस्तार
सीएनजी की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से वाहन का खर्चा बढ़ रहा है। इससे रोजाना सफर करने वाले, ऑटो- टैक्सी चालक आदि की जीवन प्रभावित होगा।
दो रुपये की वृद्धि होने से सीएनजी की 108 रुपये प्रति किलो से 110 रुपये प्रति किलो कीमत हो गई है। किसी समय पेट्रोल की कीमतें अधिक होने से कम खर्च करने के लिए लोगों ने सीएनजी के वाहनों की खरीद करने में दिलचस्पी दिखाई थी।
लेकिन अब सीएनजी की कीमतें भी वाहनों के खर्चों को बढ़ा रही हैं। इसका सीधा असर लोगों की कमाई पर पढ़ेगा। चालकों को किराया बढ़ाने और बचत की चिंता होगी। रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ती कीमत परेशानी बनेंगी।
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दो रुपये की वृद्धि होने से सीएनजी की 108 रुपये प्रति किलो से 110 रुपये प्रति किलो कीमत हो गई है। किसी समय पेट्रोल की कीमतें अधिक होने से कम खर्च करने के लिए लोगों ने सीएनजी के वाहनों की खरीद करने में दिलचस्पी दिखाई थी।
लेकिन अब सीएनजी की कीमतें भी वाहनों के खर्चों को बढ़ा रही हैं। इसका सीधा असर लोगों की कमाई पर पढ़ेगा। चालकों को किराया बढ़ाने और बचत की चिंता होगी। रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ती कीमत परेशानी बनेंगी।
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