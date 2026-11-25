दो रुपये की वृद्धि होने से सीएनजी की 108 रुपये प्रति किलो से 110 रुपये प्रति किलो कीमत हो गई है। किसी समय पेट्रोल की कीमतें अधिक होने से कम खर्च करने के लिए लोगों ने सीएनजी के वाहनों की खरीद करने में दिलचस्पी दिखाई थी।लेकिन अब सीएनजी की कीमतें भी वाहनों के खर्चों को बढ़ा रही हैं। इसका सीधा असर लोगों की कमाई पर पढ़ेगा। चालकों को किराया बढ़ाने और बचत की चिंता होगी। रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ती कीमत परेशानी बनेंगी।