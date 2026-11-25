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वर्तमान में यूरोपीय बाजारों में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को शुल्क में विशेष रियायत मिलती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को कड़ी टक्कर झेलनी पड़ती है। आगरा से सालाना करीब 2000 करोड़ रुपये का यूरोपीय बाजारों में जूता निर्यात हो रहा है। पिछले एक साल से टैरिफ व भूराजनीतिक अनिश्चितता से निर्यात प्रभावित है। ऐसे में यह समझौता लागू होने के बाद आगरा के चमड़ा और गैर-चमड़ा दोनों श्रेणी के जूते यूरोप में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे न केवल निर्यात ऑर्डर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय इकाइयों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की आस है।- यूरोप हमारा सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार है। शुल्क बाधाएं हटने से हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में वियतनाम के मुकाबले सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और नए खरीदार जुड़ेंगे। -- इस समझौते को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है। दिसंबर में करार होने से आगामी सीजन के लिए यूरोपीय कंपनियों से बड़े ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। -- करार के बाद छोटे और मध्यम निर्यातकों को भी यूरोप के नए बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे आगरा के पूरे फुटवियर क्लस्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। -