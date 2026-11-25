1 of 8 रोशनी से जगमगाया गुरुद्वारा गुरु का ताल - फोटो : अमर उजाला









गुरु का ताल गुरुद्वारा में तड़के 3:30 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाकर संगत ने अरदास की और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिनभर गुरुद्वारा परिसर गुरु की वाणी और जयकारों से गूंजता रहा। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा गुरु का ताल को रंग-बिरंगी रोशनी और झालरों से सजाया गया।

झिलमिल सितारों जैसी रोशनी से सजा गुरुद्वारा दूर से ही आकर्षण का केंद्र बना रहा। गुरु का ताल गुरुद्वारा में तड़के 3:30 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाकर संगत ने अरदास की और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिनभर गुरुद्वारा परिसर गुरु की वाणी और जयकारों से गूंजता रहा। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा गुरु का ताल को रंग-बिरंगी रोशनी और झालरों से सजाया गया।झिलमिल सितारों जैसी रोशनी से सजा गुरुद्वारा दूर से ही आकर्षण का केंद्र बना रहा। कल तारण गुरु नानक आया... के भाव के साथ मंगलवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरु का ताल में लाखों श्रद्धालुओं की संगत उमड़ी वहीं शहर के गुरुद्वारा माईथान, बाबा अजीत सिंह गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद, श्री गुरुनानक देव सत्संग सभा नया बांस लोहामंडी में प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया।

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2 of 8 श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व - फोटो : अमर उजाला

श्रद्धालु गुरुद्वारे की भव्य सजावट निहारते रहे और रोशनी के बीच तस्वीरें लेते नजर आए। सुबह गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी पालकी में दरबार साहिब पहुंची। प्रकाश के बाद नितनेम और कीर्तन हुआ। हजूरी रागी भाई हरजीत सिंह और भाई लवप्रीत सिंह ने शबद कीर्तन से गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान किया। ज्ञानी केवल सिंह ने गुरु नानक देव जी के संदेश नाम जपो, किरत करो और वंड छको का महत्व संगत को बताया।





3 of 8 श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व - फोटो : अमर उजाला

रात नौ बजे आतिशबाजी ने प्रकाश पर्व की खुशी को और बढ़ा दिया। एक ओंकार और खंडा साहिब की आकृतियों ने संगत का मन मोह लिया। दूधिया रोशनी के झरने, चकरी और रंग-बिरंगी हवाई आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। करीब डेढ़ से दो घंटे तक आतिशबाजी का सिलसिला चलता रहा। संत बाबा प्रीतम सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी पूरे मानव समाज को प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश देती है।



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4 of 8 श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व - फोटो : अमर उजाला

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रंगूराम दरबार में सजा कीर्तन दरबार

कैलाशपुरी स्थित रंगूराम दरबार में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर कीर्तन दरबार सजाया गया। स्वामी गुरमुख दास उदासीन और दीपक उदासीन ने गुरु महिमा के भजन-कीर्तन सुनाकर संगत को भावविभोर कर दिया। पूरा दरबार सतनाम वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठा। अंत में गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया। वक्ताओं ने गुरु नानक देव की सेवा, समानता और मानवता की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। इस दाैरान श्याम भोजवानी, नंदलाल छत्तानी, भगवान आवतानी, गुरदासमल, पूरनचंद, कीर्ति उदासीन, चांदनी भोजवानी, हर्षित उदासीन आदि माैजूद रहे। संवाद





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