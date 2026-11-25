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विज्ञापन आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के चार-लेन चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में जमीन गंवाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) आदेशों के तहत मुआवजा दरों में की गई भारी बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल सिंह ने अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) को पत्र भेजकर रामनगर खंदौली, पंत खेड़ा और मलुपुर गांवों के प्रभावित किसानों के लिए बढ़ी हुई दरों पर संशोधित अवार्ड (रिवाइज्ड अवार्ड) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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इस फैसले से जमीन के कम मुआवजे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का पटाक्षेप होने के साथ ही हाईवे निर्माण कार्य में भी तेजी आने की उम्मीद है। आगरा-अलीगढ़ खंड (किलोमीटर 28.000 से 64.900, यमुना एक्सप्रेसवे जंक्शन तक) के पैकेज-2 के तहत आने वाले गांवों के मध्यस्थता मामलों की सक्षम प्राधिकारी की जांच के बाद क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) ने बढ़ी हुई दरों पर मुहर लगाई है।

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एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि संशोधित दरों के तहत रामनगर खंदौली के गाटा संख्या 534, 535, 538, 542 व 543 आदि की पुरानी मुआवजा दर 80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर सीधे 1.50 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसी तरह पंत खेड़ा और मलुपुर के विभिन्न गाटों की पुरानी दरों (20 से 30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) में बड़ा उछाल करते हुए इन्हें 40 लाख से लेकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तक तय किया गया है।

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इसके अलावा, रामनगर खंदौली के गाटा संख्या 492 की गैर-कृषि भूमि के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गई है, जिसके भुगतान से पूर्व धारा-143 और सीएलयू (भू-उपयोग परिवर्तन) के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि एडीएम (भू-अर्जन) से आग्रह किया गया है कि मूल 3जी अवार्ड्स, राजस्व अभिलेखों और संशोधित मध्यस्थता आदेशों के आधार पर प्रत्येक प्रभावित किसान के लिए जल्द संशोधित अवार्ड तैयार किया जाए। साथ ही, बढ़ी हुई दरों से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार, सोलैटियम, अतिरिक्त राशि और ब्याज का पूरा ब्योरा एनएचएआई कार्यालय को भेजा जाए, ताकि किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

