VIDEO: पेठा नगरी पार्क में मिले शव की हुई पहचान

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आगरा। कालिंदी विहार स्थित पेठा नगरी पार्क में सत्संग के दौरान मिले अधेड़ के शव की शिनाख्त हो गई। पहचान चंद्रनगर, कालिंदी विहार निवासी बसंतराम पुत्र जगदीश प्रसाद के रूप में हुई। यह 38 वर्ष के थे। परिजन ने अनहोनी की आशंका जताई है। रविवार दोपहर पार्क परिसर में शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। परिजन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। संवाद

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