VIDEO: कुलपति के चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर लगा शिविर, 56 लोगों ने किया रक्तदान

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आगरा में डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी के चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर लायंस क्लब और सेठ पदमचंद संस्थान की ओर से संस्थान में लगे शिविर में 56 लोगों ने रक्तदान किया। सभी को प्रमाणपत्र भी दिए गए। शिविर में संस्थान निदेशक प्रो. बृजेश रावत, क्लब की योगेश कंसल, स्वाति माथुर, अनिल गणपति, लीना माथुर, एसपी सरील, श्वेता गुप्ता, आशा सरीन आदि मौजूद रहे।

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