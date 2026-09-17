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VIDEO: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाए मंदिर में दीप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक फतेहाबाद क्षेत्र में जगह-जगह दीप जलाकर जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सती माता मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर परिसर में दीप जलाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। विधायक छोटेलाल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा जरूरतमंदों की सेवा करने का आह्वान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनकल्याण के संकल्प के रूप में मनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में दीपों से रोशनी की गई। इस अवसर पर मुकेश पचौरी, राजू शर्मा, सोमेंद्र कंसाना, एडीओ पंचायत नरेंद्र बघेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।
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