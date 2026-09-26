फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Biker Killed in Accident on Agra-Gwalior Highway

VIDEO: आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसे में बाइक सवार की मौत

Sat, 26 Sep 2026 11:36 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:36 PM IST
Biker Killed in Accident on Agra-Gwalior Highway
आगरा-ग्वालियर हाईवे पर गांव बाद के पास शुक्रवार देर रात करीब 9:30 बजे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना इरादतनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुबारकपुर स्थित श्यामलाल की बगिया निवासी करीब 18 वर्षीय अभय अपने साथी नीरज के साथ बाइक से आगरा की ओर से अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच गांव बाद के पास पहुंचते ही उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि अभय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस बीच, करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। परिजनों ने हादसे में शामिल वाहन की पहचान कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: चकेरी में मामूली विवाद में झोंका फायर, आरोपी घर मौके से फरार

Kanpur: Shot fired following minor dispute in Chakeri; accused flees the scene
Kanpur
26 Sep 2026

कानपुर: बारिश में सड़कें टूटी, हिचकोले खाकर निकल रहे लोग

Kanpur: Roads Crumble in Rain; Commuters Face Bumpy Ride
Kanpur
26 Sep 2026

कानपुर: बारिश से लोग परेशान, चकेरी के श्याम नगर में पसरा सन्नाटा

Kanpur: Rain Disrupts Daily Life; Silence Descends on Chakeri's Shyam Nagar
Kanpur
26 Sep 2026

जम्मू: विधानसभा हंगामे के बीच निर्मल सिंह का उमर सरकार पर हमला, बोले- जनता से किए वादों का हिसाब दें

Amidst the uproar in the Assembly, Nirmal Singh attacks the Omar government
Jammu
26 Sep 2026

जम्मू: सांबा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य समारोह, बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

Grand celebration in Samba on Sardar Patel's 150th birth anniversary
Jammu
26 Sep 2026
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: मुख्य बाजार में भाजपा का जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का किया प्रचार

BJP holds public outreach campaign in main market
Jammu
26 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में आंगनवाड़ी वर्कर्स-हेल्पर्स का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लंबित भुगतान की उठाई मांग

Anganwadi Workers and Helpers Hold Peaceful Protest in Ganderbal, Demand Pending Payments and Benefits
Jammu
26 Sep 2026
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल के तुलमुल्ला में लम्पी स्किन डिजीज की दस्तक, छह मवेशियों की मौत का दावा

Lumpy Skin Disease reaches Tulmulla in Ganderbal
Jammu and Kashmir
26 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: शोपियां में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर हुआ मंथन

Private School Association J&K Holds Executive Meeting in Shopian
Jammu and Kashmir
26 Sep 2026

सिरमौर: संगड़ाह में 28 सितंबर को होगी जन जागरण रैली

Sirmaur: Public awareness rally to be held in Sangrah on September 28.
Sirmour
26 Sep 2026

फर्रुखाबाद: पान मसाला की दुकान में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Farrukhabad: Fire breaks out at a *pan masala* shop; fire brigade brings it under control
Farrukhabad
26 Sep 2026

वीडियो: बनीखेत से कंडा गांव की सड़क बदहाली का शिकार, लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी

Video: Road from Banikhet to Kanda village in a dilapidated state; residents facing hardship.
Chamba
26 Sep 2026

बरौठा नहर में गणपति विसर्जन

बरौठा नहर में गणपति विसर्जन
Aligarh
26 Sep 2026

कानपुर: यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के घर के बाहर मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

Kanpur: Assault outside Youth Congress District President's home; incident caught on CCTV
Kanpur
26 Sep 2026

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल थे 67 लोग

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल थे 67 लोग
Ayodhya
26 Sep 2026

ऊना: परिजनों ने कुठार कलां सड़क हादसे की मांगी सीबीआई जांच, पांच युवकों की गई थी जान

Una: Kin seek CBI probe into Kuthar Kalan road accident; five youths had lost their lives.
Una
26 Sep 2026

लगातार बारिश से लखनऊ के हुसैनाबाद में ऐतिहासिक गेट का छोटा हिस्सा गिरा

लगातार बारिश से लखनऊ के हुसैनाबाद में ऐतिहासिक गेट का छोटा हिस्सा गिरा
Lucknow
26 Sep 2026

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित सदन की बैठक में हुआ हंगामा

Uproar at Municipal Corporation House Meeting
Kanpur
26 Sep 2026

VIDEO: शाही पुल से फिसलकर नदी में गिरा अंडा विक्रेता, नदी के तेज बहाव में बहा

VIDEO: शाही पुल से फिसलकर नदी में गिरा अंडा विक्रेता, नदी के तेज बहाव में बहा
Sultanpur
26 Sep 2026

रामनगर की रामलीला में रेनकोट पहनकर पहुंचे राम, लक्ष्मण और सीता

Ram Lakshman and Sita arrived at Ramnagar Ramlila wearing raincoats
Varanasi
26 Sep 2026

चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती: इनेलो की सम्मान दिवस रैली कल नूंह में, जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता

INLD state-level Samman Diwas rally in Nuh on September 27
Nuh
26 Sep 2026

हमीरपुर: अनुराग ठाकुर बोले- कुछ लोगों का काम सिर्फ जुबान चलाना, सरकार के पास पैचवर्क तक के पैसे नहीं

Anurag Thakur says some people do nothing but talk; the government lacks funds even for patchwork repairs
Hamirpur (Himachal)
26 Sep 2026

नूंह में दर्दनाक हादसा: बाइक सवार को बचाने में खराब गाड़ी से भिड़ा डंपर, चालक केबिन में फंसा

dumper collided with broken-down vehicle while trying to avoid motorcyclist In Nuh
Nuh
26 Sep 2026

बल्लभगढ़: मोहना रोड एलिवेटेड पुल मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य, विधायक मूलचंद शर्मा ने समीक्षा की

Ballabgarh Target set to complete Mohna Road elevated bridge before March 2027
Faridabad
26 Sep 2026

फरीदाबाद में बदला मौसम: दोपहर बाद हुई हल्की बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

Weather changes in Faridabad light rain occurs in afternoon
Faridabad
26 Sep 2026

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की बुनियाद रखने का पहला आयाम : रेखा आर्या

Anganwadi Centre is first dimension in laying the foundation for the future of children: Rekha Arya
Haridwar
26 Sep 2026

लखनऊ में बारिश से जाहिरपुर और अजनहर गांव गिरा पेड़, बिजली सप्लाई बाधित

लखनऊ में बारिश से जाहिरपुर और अजनहर गांव गिरा पेड़, बिजली सप्लाई बाधित
Lucknow
26 Sep 2026

VIDEO: गोंडा: बिजली के तार में फंसी बाइक पर गिरा पेड़, दो युवकों की मौके पर ही मौत

VIDEO: गोंडा: बिजली के तार में फंसी बाइक पर गिरा पेड़, दो युवकों की मौके पर ही मौत
Gonda
26 Sep 2026

60 दिन से अधिक लंबित विवेचनाओं पर एएसपी ने लगाई फटकार

ASP reprimands officials over investigations pending for more than 60 days.
Sant Kabir Nagar
26 Sep 2026

सीतापुर: बारिश और तेज हवाओं ने मचाई तबाही, सड़कों पर गिर रहे पेड़, बिजली व्यवस्था ध्वस्त

सीतापुर: बारिश और तेज हवाओं ने मचाई तबाही, सड़कों पर गिर रहे पेड़, बिजली व्यवस्था ध्वस्त
Sitapur
26 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed