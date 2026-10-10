VIDEO: खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी बाइक, दो युवक गंभीर रूप से घायल

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आगरा के जगनेर में सरेंधी चौराहे के पास आगरा-जगनेर मार्ग पर शनिवार शाम करीब 8 बजे हुए सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक बाइक से खेरागढ़ की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी बाइक सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। हादसे में सैंया निवासी महेंद्र और पाय सितोली (खेरागढ़) निवासी योगेश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक बाइक द्वारा बाड़ी से चलकर अपने घर खेरागढ़ की ओर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल अपने सरकारी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाकर भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर सरेन्धी पुलिस सहायता केंद्र पर खड़ा करा दिया है।

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