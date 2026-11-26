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ताजगंज पुलिस ने सर्विलांस सेल और एसओजी नगर जोन की मदद से दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया है। हालांकि, डीसीपी सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया, जब एक आरोपी ने अपना मास्क उतारकर खुद को निर्दोष बताया। रोते हुए बोला- वह लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहा है, पुलिस उसे लाइब्रेरी से उठा लाई है।

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यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। उधर, आरोपी के रोने और खुद को छात्र बताने पर पुलिसकर्मी उसे तत्काल वहां से ले गई। मामले पर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरोपी के दावे निराधार हैं। उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है और उसकी संलिप्तता के पुख्ता तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पुलिस के पास हैं।



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मास्टर चाबी से खोलते थे लॉक

डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि गैंग के सदस्य बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देते हैं। गिरोह में शामिल नाबालिग साथी पहले भीड़भाड़ वाले स्थानों, मॉल और शादी समारोहों के बाहर खड़े वाहनों की रेकी करते हैं। इसके बाद मुख्य आरोपी अपने पास मौजूद मास्टर चाबियों को बारी-बारी से लगाकर बाइक का लॉक खोलते और वाहन लेकर भाग जाते हैं। चोरी के वाहनों को अलग-अलग निजी स्थानों पर छिपाया जाता था।







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