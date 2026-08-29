VIDEO: अपार आईडी में स्कूलों की सुस्ती, एक महीने में सिर्फ 60% बढ़ा आंकड़ा; स्कूलों को दो दिन का अल्टीमेटम

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आगरा। विद्यार्थियों की अपार आईडी (APAAR ID) बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बावजूद स्कूलों की सुस्ती कम नहीं हो रही है। एक महीने पहले जिले में 54 प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनी थी, जो अब बढ़कर सिर्फ 60 प्रतिशत तक पहुंची है। यानी एक महीने में महज छह प्रतिशत की प्रगति हुई है। जिले में अभी भी 40 प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना बाकी है। सबसे ज्यादा लापरवाही वाले 129 स्कूलों को बीएसए ने दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन विद्यालयों में अपार आईडी का काम सबसे अधिक लंबित है। बीएसए की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दो दिनों में लंबित कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय का यू-डायस बंद करने के साथ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।

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