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VIDEO: माैसम में बदलाव से बढ़े एलर्जी के मरीज, एसएन में शुरू हुई स्पेशल ओपीडी
मौसम में बदलाव के कारण एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे मरीजों को विभिन्न ओपीडी में चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए ईएनटी रोग विभाग में हर बुधवार को स्पेशल ओपीडी शुरू की गई है। इसमें मरीज दिखाकर इलाज पा सकते हैं। ईएनटी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रीतू गुप्ता ने बताया कि धूल के अतिसूक्ष्म कण नाक में जाकर एलर्जी का कारण बनते हैं। इससे बार-बार छींक आने, गले में खराश, नाक बहने समेत कई परेशानी होती हैं। ऐेसे में हर बुधवार को ओपीडी की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर पांच में स्पेशल ओपीडी शुरू की गई है। इसके साथ ही शुक्रवार को चक्कर आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी होती है। ऐसे मरीज जिनको चक्कर आते हैं, शरीर अनियंत्रित हो जाता है। वो भी दिखा सकते हैं।
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