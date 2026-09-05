VIDEO: आगरा में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी, बारिश के रेड अलर्ट के बीच डीएम का आदेश

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आगरा जनपद में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से जारी यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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