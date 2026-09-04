VIDEO: गैरहाजिरी पर भी नहीं कटा वेतन, यूनिक आईडी में कर दिया खेल; शिक्षा विभाग ने किया गजब कारनामा

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आगरा में शिक्षा विभाग के बाबुओं की कारगुजारी से गैरहाजिर पाए जाने के बाद भी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं हुई। टास्कफोर्स ने जुलाई में स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद गैरहाजिर 105 कर्मचारियों की सूची कार्रवाई के लिए बीएसए को भेजी थी। बीएसए ने संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कटौती के आदेश किए मगर मानव संपदा पोर्टल पर पहुंचते ही ईएचआरएमएस कोड (यूनिक आईडी) में खेल कर दिया। जब इसकी पड़ताल की गई तो 20 शिक्षकों के कोड ही फर्जी पाए गए। विभाग में यह खेल लंबे समय से चल रहा है।

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