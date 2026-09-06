आगरा में मंदिर में मूर्तियों से छेड़छाड़: विरोध करने पर युवतियों से अभद्रता, थाने में एक घंटे तक हंगामा

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मंदिर का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार, किसी भी मूर्ति के खंडित या क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि नहीं हुई है। मंदिर में कुछ मूर्तियां अपने निर्धारित स्थान से हटी हुई मिलीं।मौके से दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।कछपुरा निवासी शिव मंदिर महंत हकीम सिंह ने बताया कि मंदिर करीब 40 वर्ष पुराना है। उन्होंने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंच गए। उन्होंने करीब एक घंटे तक हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर केशव कुशवाहा, दीपक परमार, हर्ष चौहान, हिमांशु शर्मा, आदित्य शर्मा, दीपक वर्मा, अंकित, सोनू समेत बड़ी संख्या में लोग और महिलाएं मौजूद रहीं।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि आरोपी अरुण उम्र करीब 32 वर्ष और राहुल उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण कछपुरा नाला पार, नई आबादी को हिरासत में लिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में फिलहाल कानून-व्यवस्था सामान्य है।