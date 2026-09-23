VIDEO: अपर निदेशक ने किया सीएचसी का निरीक्षण

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आगरा में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने सीएचसी सैंया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी गैर हाजिर मिले। अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डाॅ. मंजू सचान सुबह 10-15 बजे अचानक सीएचसी सैंया पर पहुंची। एडी डाॅ. सचान ने इमरजेंसी रिकार्ड की पूरी जांच पड़ताल कर फार्मासिस्ट सुनील तिवारी से डीएडी पोर्टल के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। बायो मेडिकल वेस्ट को देखा।

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