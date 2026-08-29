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VIDEO: बदहाल सिस्टम...38 हैं मशीनें, जिमें से 16 ही चालू; 25 हजार बच्चों का अब तक नहीं बना आधार

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:24 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:24 PM IST







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आगरा में स्कूली बच्चों के आधार पंजीकरण और अपडेट की व्यवस्था बदहाल है। आधार बनाने के लिए यहां 38 मशीनें हैं लेकिन चल सिर्फ 16 रही हैं। 22 मशीनों पर ऑपरेटर नहीं हैं और इनमें से 10 मशीनें तकनीकी खराबी से बंद हैं। इससे करीब 25 हजार बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है। ... और पढ़ें

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