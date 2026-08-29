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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Aadhaar System in Crisis: Only 16 of 38 Machines Operational

VIDEO: बदहाल सिस्टम...38 हैं मशीनें, जिमें से 16 ही चालू; 25 हजार बच्चों का अब तक नहीं बना आधार

Sat, 29 Aug 2026 01:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:24 PM IST
Aadhaar System in Crisis: Only 16 of 38 Machines Operational
आगरा में स्कूली बच्चों के आधार पंजीकरण और अपडेट की व्यवस्था बदहाल है। आधार बनाने के लिए यहां 38 मशीनें हैं लेकिन चल सिर्फ 16 रही हैं। 22 मशीनों पर ऑपरेटर नहीं हैं और इनमें से 10 मशीनें तकनीकी खराबी से बंद हैं। इससे करीब 25 हजार बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है।
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