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परिवहन विभाग ने मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत 11 से 25 अगस्त तक स्कूली वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच की थी। इस दरम्यान 187 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 49 वाहनों का संचालन बंद कराया गया था और 52 वाहन अनफिट मिले थे। अनफिट वाहनों के संचालकों को नोटिस भेजे गए थे।विभागीय कर्मचारियों ने स्कूलों में पहुंचकर भी नोटिस तामील कराए थे। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि स्कूलों में टीम भेजकर वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि खड़े वाहनों की गूगल लोकेशन के साथ फोटो प्रधानाचार्य के लेटरहेड पर लगाकर दें और यह भी बताएं कि वाहन कब से खड़ा है। खराब वाहनों के संबंध में यह भी बताना होगा कि उन्हें कब तक दुरुस्त करा लिया जाएगा।