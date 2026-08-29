रोडवेज ने बढ़ाए बसों के फेरे: 539 बसें हो रहीं संचालित, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उठाया कदम

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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि आगरा-बाह मार्ग पर 35, आगरा-पिनाहट पर 22 और आगरा-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद मार्ग पर 48 बस संचालित की जा रहीं हैं। आगरा-एटा पर 35, आगरा-सादाबाद-हाथरस-अलीगढ़ पर 40, आगरा-मथुरा पर 22 और आगरा-धौलपुर मार्ग पर 32 बसें चलाई गईं । आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग पर 34 और आगरा-मैनपुरी पर 25 बस सेवाएं संचालित की जा रहीं हैं। मथुरा-नौझील-बाजना और मथुरा-गोवर्धन-बरसाना मार्ग पर 28-28 बसें व अन्य स्थानीय मार्गों पर 134 बस संचालित की जा रहीं हैं। रोडवेज अधिकारियों को यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।शनिवार और रविवार को आगरा-मथुरा-दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक 55 बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं सबसे कम दो-दो बस सेवाएं मथुरा-जयपुर-टनकपुर और मथुरा-टनकपुर मार्ग पर निर्धारित हैं। इसके अलावा आगरा-मुरादाबाद मार्ग पर आठ बसें चल रही हैं। कुल मिलाकर दोनों दिन लंबे रूटों पर प्रतिदिन 241 बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। संवाद