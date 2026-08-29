रोडवेज ने बढ़ाए बसों के फेरे: 539 बसें हो रहीं संचालित, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उठाया कदम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 30 Aug 2026 06:03 AM IST
सार
रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग की ओर से बस के फेरे बढ़ाए गए हैं। मथुरा-नौझील-बाजना और मथुरा-गोवर्धन-बरसाना मार्ग पर 28-28 बसें व अन्य स्थानीय मार्गों पर 134 बस संचालित की जा रहीं हैं।
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विस्तार
रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को दी गई निशुल्क बस यात्रा के 66 घंटों की सुविधा शनिवार आधी रात 12 बजे समाप्त हो गई। घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने शनिवार और रविवार को स्थानीय मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ा दिए। इस दौरान कुल 539 बसें संचालित की जा रही हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुनी हैं।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि आगरा-बाह मार्ग पर 35, आगरा-पिनाहट पर 22 और आगरा-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद मार्ग पर 48 बस संचालित की जा रहीं हैं। आगरा-एटा पर 35, आगरा-सादाबाद-हाथरस-अलीगढ़ पर 40, आगरा-मथुरा पर 22 और आगरा-धौलपुर मार्ग पर 32 बसें चलाई गईं । आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग पर 34 और आगरा-मैनपुरी पर 25 बस सेवाएं संचालित की जा रहीं हैं। मथुरा-नौझील-बाजना और मथुरा-गोवर्धन-बरसाना मार्ग पर 28-28 बसें व अन्य स्थानीय मार्गों पर 134 बस संचालित की जा रहीं हैं। रोडवेज अधिकारियों को यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
आगरा- दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा बसें लगाईं
शनिवार और रविवार को आगरा-मथुरा-दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक 55 बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं सबसे कम दो-दो बस सेवाएं मथुरा-जयपुर-टनकपुर और मथुरा-टनकपुर मार्ग पर निर्धारित हैं। इसके अलावा आगरा-मुरादाबाद मार्ग पर आठ बसें चल रही हैं। कुल मिलाकर दोनों दिन लंबे रूटों पर प्रतिदिन 241 बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। संवाद
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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि आगरा-बाह मार्ग पर 35, आगरा-पिनाहट पर 22 और आगरा-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद मार्ग पर 48 बस संचालित की जा रहीं हैं। आगरा-एटा पर 35, आगरा-सादाबाद-हाथरस-अलीगढ़ पर 40, आगरा-मथुरा पर 22 और आगरा-धौलपुर मार्ग पर 32 बसें चलाई गईं । आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग पर 34 और आगरा-मैनपुरी पर 25 बस सेवाएं संचालित की जा रहीं हैं। मथुरा-नौझील-बाजना और मथुरा-गोवर्धन-बरसाना मार्ग पर 28-28 बसें व अन्य स्थानीय मार्गों पर 134 बस संचालित की जा रहीं हैं। रोडवेज अधिकारियों को यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आगरा- दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा बसें लगाईं
शनिवार और रविवार को आगरा-मथुरा-दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक 55 बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं सबसे कम दो-दो बस सेवाएं मथुरा-जयपुर-टनकपुर और मथुरा-टनकपुर मार्ग पर निर्धारित हैं। इसके अलावा आगरा-मुरादाबाद मार्ग पर आठ बसें चल रही हैं। कुल मिलाकर दोनों दिन लंबे रूटों पर प्रतिदिन 241 बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। संवाद
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