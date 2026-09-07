VIDEO: फिजियोथेरेपी दिवस पर 40 विशेषज्ञ किए गए सम्मानित

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आगरा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में आवास विकास कॉलोनी स्थित होटल में कार्यक्रम आयोजित किया। वहां 40 अधिक फिजियोथेरेपिस्ट को प्रशस्तिपत्र और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. राजीव बंसल ने कहा कि इलाज में फिजियोथेरेपिस्ट विशेष भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष डॉ ब्रह्मवीर सिंह और सचिव डॉ गौरव गुप्ता ने विभिन्न बीमारियों में फिजियोथेरेपी की भूमिका के बारे में व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में डॉ. राकेश कुशवाहा, डॉ. धर्मेंद्र शर्मा, डॉ. राजकुमार राजपूत, डॉ. विकास कुलश्रेष्ठ, डॉ. प्रमेंद्र सिंह, डॉ. प्रवीण दीक्षित, डॉ. साक्षी राजपूत, डॉ. नताशा शर्मा, डॉ. शिखा अरोड़ा की मौजूदगी रही।

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