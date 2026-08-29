{"_id":"6a927df958893e6b3c002ab0","slug":"video-street-vendors-protest-in-lower-bazaar-heated-exchange-between-citu-office-bearers-and-the-police-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: लोअर बाजार में तहबाजारियों ने किया प्रदर्शन, सीटू पदाधिकारियों व पुलिस में तीखी नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीडियो: लोअर बाजार में तहबाजारियों ने किया प्रदर्शन, सीटू पदाधिकारियों व पुलिस में तीखी नोकझोंक

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 12:06 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 12:06 PM IST







Link Copied



शिमला के लोअर बाजार में शनिवार को सीटू की अगुवाई में तहबाजारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दाैरान तहबाजारियों ने दुकानें सजाईं। इस दाैरान सीटू के पदाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ... और पढ़ें

विज्ञापन