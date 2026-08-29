किन्नौर: दृष्टिबाधित अंगमो नेगी ने देश की सबसे कठिन 77 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड मैराथन की पूरी

किन्नौर जिले के चांगो गांव की दृष्टिबाधित अंगमो नेगी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने स्पीति की दुर्गम वादियों में आयोजित देश की सबसे कठिन 77 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड सूर्य स्पीति चैलेंज मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की। यह मैराथन भारतीय सेना की ओर ऑपरेशन सद्भावना के तहत से 28 अगस्त को कुंजुम टॉप से काजा तक कराई गई। इस दौड़ में बर्फीले तूफान, पथरीले रास्ते और सीधी चढ़ाई जैसी चुनौतियां थीं। अंगमो नेगी ने अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इन सभी बाधाओं को पार किया। अंगमो नेगी अपने असाधारण साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया था। मैराथन पूरी करने पर सेना की ओर से उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

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