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वीडियो: शिमला पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क के नाै तस्कर गिरफ्तार

Krishan Singh

Updated Sat, 29 Aug 2026 12:37 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 12:37 PM IST







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शिमला पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब तक तीन अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क के नाै तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवार ने पत्रकार वार्ता के दाैरान यह जानकारी दी। ... और पढ़ें

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