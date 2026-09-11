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शिमला में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ तहबाजारियों का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाल जताया विरोध
नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ तहबाजारियों का विरोध एक बार फिर सामने आया है। शुक्रवार को तहबाजारियों ने उपायुक्त कार्यालय से शेर-ए-पंजाब तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर नगर निगम की कार्रवाई के प्रति अपनी नाराजगी जताई।
तहबाजारियों का कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई को लेकर उनमें रोष है। इसी के चलते उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान तहबाजारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और नगर निगम की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।
शुक्रवार को तहबाजारियों ने उपायुक्त कार्यालय से प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद वे शेर-ए-पंजाब तक पहुंचे। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। प्रदर्शन के माध्यम से तहबाजारियों ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया।
नगर निगम की कार्रवाई को लेकर तहबाजारियों का विरोध पहले भी सामने आता रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। कैंडल मार्च के माध्यम से तहबाजारियों ने अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।
कार्रवाई को लेकर विरोध जारी
तहबाजारियों के प्रदर्शन से स्पष्ट है कि नगर निगम की कार्रवाई को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तहबाजारियों ने प्रदर्शन और कैंडल मार्च के जरिए अपना पक्ष रखा है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर प्रशासन और तहबाजारियों के बीच बातचीत की स्थिति पर नजर रहेगी।
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