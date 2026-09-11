फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   mandi kullu highway car collision three injured dyod

हिमाचल प्रदेश: मंडी-कुल्लू हाईवे पर डयोड के पास दो कारों में जोरदार भिड़ंत, तीन घायल

Fri, 11 Sep 2026 02:56 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 11 Sep 2026 02:56 PM IST
सार

मंडी-कुल्लू हाईवे पर शुक्रवार सुबह डयोड के समीप दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एंबुलेंस से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यूपी नंबर की कार के गलत दिशा से फोरलेन पर आने की बात सामने आई है।

विज्ञापन
mandi kullu highway car collision three injured dyod
दुर्घटनाग्रस्त कारें। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मंडी-कुल्लू हाईवे पर शुक्रवार सुबह करीब सात बजे डयोड के समीप दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों वाहनों को टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, एक यूपी नंबर की कार कैंची मोड़ की ओर से फोरलेन पर गलत दिशा में आती हुई डयोड के पास पहुंची। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक टैक्सी कार से उसकी आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यूपी नंबर की कार गलत दिशा से फोरलेन पर आई थी। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने दोनों वाहनों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही, हादसे के दौरान सड़क की स्थिति, वाहनों की गति और अन्य परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed