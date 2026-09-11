हिमाचल प्रदेश: मंडी-कुल्लू हाईवे पर डयोड के पास दो कारों में जोरदार भिड़ंत, तीन घायल

मंडी-कुल्लू हाईवे पर शुक्रवार सुबह करीब सात बजे डयोड के समीप दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दोनों वाहनों को टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा है।

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जानकारी के अनुसार, एक यूपी नंबर की कार कैंची मोड़ की ओर से फोरलेन पर गलत दिशा में आती हुई डयोड के पास पहुंची। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक टैक्सी कार से उसकी आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यूपी नंबर की कार गलत दिशा से फोरलेन पर आई थी। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा।पुलिस ने दोनों वाहनों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही, हादसे के दौरान सड़क की स्थिति, वाहनों की गति और अन्य परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।