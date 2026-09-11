राजनीति: जयराम बोले- सीएम पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और वर्तमान राजनीतिक हालात से विचलित

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और वर्तमान राजनीतिक हालात से विचलित हैं और हार की हताशा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है।

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शुक्रवार को शिमला से जारी बयान में जयराम ने कहा कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री ने इसे नॉर्मल रूटीन बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इतने नॉर्मल रूटीन काम के लिए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे? संविधान की मर्यादा तार-तार कर रहे थे? बार-बार पंचायती राज के चुनाव को रोकने की साज़िश कर रहे थे? डिजास्टर एक्ट का बहाना ले रहे थे? आपदा प्रभावितों के बीच अपने आपदा राहत के पैसे से सरकार के कार्यकाल का जश्न मना रहे थे। रोज नए-नए नियम बनाकर मित्र मंडल और उनके सहयोगियों, करीबियों को जनप्रतिनिधि बनाने का रास्ता साफ कर रहे थे, जिसे न्यायालय की ओर से बार-बार खारिज किया जा रहा था। क्या नॉर्मल रूटीन के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों और नेताओं के खिलाफ मुकदमे करके लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट रहे थे?जयराम ठाकुर ने कहा कि क्या नॉर्मल रूटीन काम के लिए सरकार ने बार-बार न्यायालय की लताड़ खाकर अपनी फजीहत करवाई? इतने नॉर्मल रूटीन के काम के लिए सत्ता के दुरुपयोग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के राजनीतिक हालात कितने खराब हो चुके हैं। सभी गुट हावी हैं। पहले से निर्धारित कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई है। जन संवाद भी आज नहीं होगा। सभी नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान के यहां पंचायत चल रही है। सरकार में क्या चल रहा है? प्रदेश में क्या चल रहा है? कांग्रेस का कौन सा गुट मौके पर हावी है, यह बातें मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। भविष्यवक्ता मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है? ‘सुख’ के नाम पर ‘शुल्क’ की सरकार चलाई जा रही है। अब सरकार परिवार रजिस्टर की नकल के लिए भी शुल्क लगा रही है। इसके अलावा स्टांप से लेकर बाकी आवश्यक जन सुविधाओं की कीमतों को बढ़ाने का सरकार ने प्रावधान किया है, जिससे लोगों को मुश्किल होगी।