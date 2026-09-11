हिमाचल प्रदेश: राजधानी शिमला के रिज मैदान में सवारी को लेकर टैक्सी चालकों में मारपीट, सात गिरफ्तार

राजधानी शिमला के रिज मैदान में शुक्रवार को सवारी को लेकर टैक्सी चालकों के दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस थाना सदर शिमला की टीम ने घटना में संलिप्त सभी सात व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की निवारक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्ष टैक्सी चालक हैं और सवारी को लेकर उनके बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते शुक्रवार को रिज मैदान में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई।

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घटना के दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने घटना में शामिल सभी सात व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नियमानुसार गिरफ्तार किया।

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पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था और लोक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए निवारक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।