{"_id":"6ac75900898a2ef6ba01e637","slug":"video-portmore-school-overall-champion-under-19-girls-indoor-games-rampur-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: पोर्टमोर स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन, जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग में शानदार प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की इनडोर गेम्स प्रतियोगिता का वीरवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जोन से 15 टीमों के 283 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रा खिलाड़ियों ने 12 विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबलों में खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ भाग लेते हुए अपने-अपने स्कूल और जोन का प्रतिनिधित्व किया। समापन समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रतिभा सूद मुख्यातिथि और पीपी दुल्टा वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यातिथि और वरिष्ठ अतिथि ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। इन खेलों में रहा दबदबा जूडो में पोर्टमोर प्रथम और घनाहट्टी द्वितीय रहा। कराटे में एपीएस रोहड़ू ने पहला और पोर्टमोर ने दूसरा स्थान हासिल किया। बॉक्सिंग में पीएम श्री स्कूल रामपुर प्रथम और रचोली स्कूल द्वितीय रहा। कुश्ती में ठियोग स्कूल ने पहला और पोर्टमोर ने दूसरा स्थान हासिल किया। वेटलिफ्टिंग में पीएम श्री स्कूल रामपुर प्रथम और पोर्टमोर द्वितीय रहा। योग में ठियोग जोन प्रथम और शिमला-1 द्वितीय रहा। टेबल टेनिस में पुराग स्कूल प्रथम और कुई द्वितीय स्थान पर रहा। कुराश में पोर्टमोर प्रथम और बलग स्कूल द्वितीय रहा। बैडमिंटन में रोहड़ू जोन प्रथम और छोहारा जोन द्वितीय रहा। ताइक्वांडो में पोर्टमोर ने पहला और पीएम श्री स्कूल रामपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। स्कूल के प्रधानाचार्य यश पाल ठाकुर ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची छात्रा खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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