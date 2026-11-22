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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रामपुर बुशहर। किन्नौर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में घायल महिला को 47,830 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने मुआवजे की राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी वाहन की बीमा कंपनी को सौंपी गई है। मामले के अनुसार, 22 नवंबर 2024 को शाम करीब 7:20 बजे शुदारंग स्थित पुराने पेट्रोल पंप के पास संगीता सड़क के किनारे पैदल जा रही थीं। इसी दौरान ऑल्टो कार के चालक छेरिंग ग्यालपो ने कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में महिला के बाएं हाथ और मुंह में चोटें आईं और दांत भी टूट गए। महिला ने क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में उपचार करवाया। उन्होंने उपचार पर 80 हजार रुपये से अधिक खर्च होने का दावा करते हुए तीन लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने पाया कि पुलिस जांच में हादसे के लिए कार चालक की लापरवाही सामने आई थी। वहीं, वाहन की पंजीकरण और बीमा संबंधी दस्तावेज वैध पाए गए। बीमा कंपनी की ओर से चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और बीमा शर्तों के उल्लंघन की आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकरण ने महिला को दर्द एवं पीड़ा के लिए 20 हजार रुपये, चिकित्सा खर्च के लिए 4,830 रुपये, विशेष आहार के लिए पांच हजार रुपये, परिवहन खर्च के लिए पांच हजार रुपये, देखभाल के लिए तीन हजार रुपये और भविष्य के उपचार के लिए 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए।