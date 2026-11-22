{"_id":"6b028f3dcf0788a80006b68b","slug":"video-lokendra-kumar-attack-cm-sukhu-government-village-door-program-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: लोकेंद्र कुमार बोले- गरीबों के घर नहीं, अमीरों के घर ठहरते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गरीब लोगों के घरों में ठहरने के बजाय अमीर लोगों के घरों में रुकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के निरमंड क्षेत्र के बागा सराहन दौरे का जिक्र करते हुए उनके ठहरने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोकेंद्र कुमार ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जब बागा सराहन आए थे, उस दौरान वह किसके घर में ठहरे थे, इसकी जानकारी आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे और उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठते हैं। विधायक ने इस मुद्दे को सरकार के गांव के द्वार कार्यक्रम से जोड़ते हुए कहा कि कार्यक्रम के उद्देश्य और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकेंद्र कुमार के बयान के बाद आनी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के बागा सराहन दौरे और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। यह बयान प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में सामने आया है।

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